Was für ein Wochenauftakt für Wirecard! Trotz eines verhaltenen Gesamtmarkts verzeichnet die Aktie am heutigen Montag massive Zugewinne. Die Aktie verzeichnete einen Anstieg von 6,27 Euro und schloss bei 98,40 Euro. Das entspricht einem Plus von 6,81 Prozent und bedeutet die unangefochtene Spitzenposition aller Dax-Werte.

Hinweis für Anleger: Bei Wirecard läuft eine neue Rallye. Wie weit es mit der Aktie in den nächsten Wochen nach oben geht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...