Die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien erhofft sich von den anstehenden Beratungen des Batteriegesetzes in Bundestag und Bundesrat erhebliche Korrekturen am Entwurf der Regierung. In einem Schreiben an die Länder und die zuständigen Parlamentsausschüsse weist GRS vor allem auf die Notwendigkeit zur Änderung der Sammelquotenberechnung hin. Durch die geplanten Regelungen würden vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...