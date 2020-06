Die Fed will Unternehmensanleihen sowie an der Börse gehandelte Fonds kaufen und Donald Trump will eine Billion Dollar in die heimische Wirtschaft pumpen. Diese Art der Unterstützung gefällt den Anlegern - DAX und Dow steigen über wichtige Marken.Ausweitung der AnleihenkäufeDie US-Notenbank Federal Reserve will zur Stabilisierung der Finanzmärkte nun auch einzelne Unternehmensanleihen und an der Börse ...

