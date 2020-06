Hello Fresh Aktie: Kaufen - Der langfristige Aufwärtstrend ist weiterhin intakt!

Chartanalyse der Hello Fresh - Aktie



Abgesehen von mehreren leichten Übertreibungsphasen nach oben bewegt sich die Hello Fresh Aktie in einem langfristigen intakten Aufwärtstrendkanal. Diese Kursentwicklung bestätigt den nach wie vor aussichtsreichen Chartverlauf. Aus diesem Grund können die Aktien-Positionen weiterhin unter Beachtung der Indikatorenanalyse aufgebaut werden. Erst bei einem signifikanten (d.h. mehr als 3 % ) Verlassen des Aufwärtstrendkanals nach unten sollten Zukäufe zurückgestellt werden.