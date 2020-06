++ Maag liefert Pumpen für Gesichtsmasken-Produktion ++

16.06.: Bei der Produktion von Vliesstoff (Nonwoven) für Gesichtsmasken setzt der chinesische Hersteller Nanhai Nanxin Wufangbu auf eine Druckerhöhungs-Schmelzepumpe Extrex6 der Maag Group: "Die in unserer Vlieslinie installierte Maag-Pumpe hat im kontinuierlichen Dauerbetrieb eine stetig hohe Leistung und Wirkungsgrad erbracht. Unsere Erwartungen an die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Pumpe wurden übertroffen und haben einen signifikanten Beitrag zur Prozessstabilität der Linie geleistet." Der Textilspezialist kann damit nicht nur hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, sondern das Material auch günstiger produzieren, da die Verarbeitung thermoplastischer Polymere mit der Zahnradpumpe wesentlich effizienter gelingt.

Die für geringe Kompression ausgelegte Verzahnung der Schmelzepumpe ist laut Hersteller einzigartig im Markt und ermöglicht insbesondere Transfer-, Druckerhöhungs- und Dosieranwendungen mit hohem Druck und geringer Scherbeanspruchung. Für die Anwendung bei der Herstellung von Vliesstoffen bedeutet das konkret: ein um 10 % höheres spezifisches Durchflussvolumen als bei vergleichbaren Pumpen und eine um 25 % bessere Verschleißfestigkeit und Dichtigkeit der Antriebswellen- Dichtung. Die Kühloberfläche dieser Dichtung hat sich verdoppelt gegenüber der Ausführung an klassischen Pumpen. Der Temperaturanstieg über die Pumpe reduziert sich um 40 % und die Pulsationen am Austrag der Schmelzepumpe sind weitestgehend reduziert. Die Energieeinsparung liegt bei 12 %, so der der Anbieter.

Die weltweit aufgestellte Maag Group ist seit Jahren mit eigenen Niederlassungen und Werken auf dem chinesischen Markt aktiv und steuert dort trotz des aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfelds auf ein Rekordjahr im Bereich Extrusionspumpen hin: Allein im ersten Quartal 2020 hat die Unternehmensgruppe in China mehr Schmelzepumpen verkauft als im gesamten Jahr 2019. Größtenteils werden diese in der Produktion von Vliesstoff und anderen Medizinprodukten zum Einsatz kommen.

++ Erste Lieferung von BASF-Maskenspende ++

Im Rahmen der Hilfsaktion "Helping Hands" hat BASF für die Bekämpfung der Corona-Pandemie 100 Mio. Mund-Nasen-Schutzmasken an die Bundesrepublik Deutschland gespendet. Inzwischen sind die ersten Lieferungen in Deutschland eingetroffen. Im Beisein des Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller übergab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf dem Gelände der DRK-Kliniken Berlin Westend heute die Spende an das Deutsche Rote Kreuz, stellvertretend für weitere Organisationen, die im Bereich Medizin, Pflege und Rettungsdienste aktiv sind. Das Bundesgesundheitsministerium hat sich dafür entschieden, einen großen Teil der Spende an die Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege weiterzureichen, zu denen neben dem Deutschen Roten Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Diakonie, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, der Malteser Hilfsdienst und die Johanniter-Unfall-Hilfe gehören. Mit der Übergabe einer Lieferung von Schutzmasken an die DRK-Kliniken Berlin beginnt die Verteilung an die Empfänger. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: "Der Kampf gegen die Corona-Epidemie ist Teamarbeit. Auch die deutsche Wirtschaft trägt dazu bei."

++ Lanxess spendet Desinfektionsmittel an Schulen ++

Lanxess versorgt alle Schulen in Köln und an allen weiteren Standorten in Deutschland mit Desinfektionsmittel zur Reinigung der Klassenzimmer und sanitären Einrichtungen. Der Spezialchemie-Konzern liefert laut einer Unternehmensmitteilung sein wasserlösliches Produkt Rely+ On Virkon in Tablettenform zusammen mit Sprühflaschen an die Bildungseinrichtungen. Insgesamt sollen rund 270 Grundschulen sowie 200 weiterführende Schulen von der gespendeten Menge profitieren, die für die Oberflächendesinfektion über mehrere Wochen reiche. Mit der Maßnahme möchte der Konzern "den Schulen im Umfeld unserer Standorte helfen, die notwendigen Hygienevorkehrungen gegen die Corona-Pandemie bestmöglich umzusetzen", erklärt Nina Hasenkamp, Leiterin der Bildungsinitiative des Unternehmens.

Der Schuldezernent der Stadt Köln, Robert Voigtsberger, freut sich über die Desinfektionsmittel-Spende: "Die Schulen sind seit Wochen im Ausnahmezustand. Schulleitungen haben Hygienekonzepte entwickelt und sind mit der Organisation für Abschlussprüfungen und Präsenzunterricht beschäftigt. Die Spende von Lanxess ist Unterstützung zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie hilft, Flächendesinfektion in Klassenräumen sicherzustellen. Im Dreiklang mit Mindestabstand und Händewaschen können Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte so alle empfohlenen Schutzmaßnahmen befolgen." In den vergangenen Wochen hatte das Unternehmen bereits Tabletten für 1 Mio. Liter Desinfektionsmittel an 13 von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Länder gespendet.

++ Jungheinrich-Mitarbeiter unterstützen Covid-19-Patienten in Afrika ++

27.05.: Jedes Jahr spenden Beschäftigte des Intralogistik-Spezialisten Jungheinrich die Cents hinter dem Komma ihrer monatlichen Gehaltsabrechnung an das Deutsche Medikamentenhilfswerk Action Medeor. Mit der diesjährigen Spende - es kam eine Summe von rund 31.000 Euro zusammen - will die Hilfsorganisation ihre medizinische Hilfe vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in Tansania und im Kongo ausweiten. Dem Hilfsprogramm sind 57 Krankenhäuser angeschlossen. Jedes davon erhält Sauerstoff-Konzentratoren zur Behandlung mittelschwer erkrankter Covid-19-Patienten, die mit zusätzlichem Sauerstoff behandelt werden müssen. Darüber hinaus werden Schutzmaterialien wie Desinfektionsmittel, Masken, Schutzbrillen oder Kittel beschafft. Zum anderen arbeitet Action Medeor zusammen mit der Organisation Association des Femmes pour la Promotion et le Développement Endogène(AFPDE) an der Verbesserung der Gesundheits-, Sanitär- und Trinkwasserversorgung von burundischen Geflüchteten sowie der lokalen Bevölkerung im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Dazu wurden umfangreiche Aktivitäten festgelegt, die zum Beispiel die Bereitstellung von Medikamenten, Verbrauchsmaterialien und medizinischen Hilfsgütern für Gesundheitsstationen im Projektgebiet umfassen. Zusätzlich dazu wurde das Projekt um Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus erweitert.

Bereits seit 2012 gibt es die Restcent-Aktion bei Jungheinrich, an der die Mitarbeiter freiwillig teilnehmen können. Neben Deutschland beteiligen sich Mitarbeiter aus Österreich, Spanien, Portugal und Italien. Insgesamt konnten auf diesem Wege bereits rund 200.000 Euro gespendet werden.

++ Konzerne fordern klimafreundlichen "Wiederaufbau" ++

19.05.: Über 150 große multinationale Unternehmen haben weltweit Regierungen aufgefordert, ihre Covid-19-Wirtschaftshilfe- und Wiederaufbaubemühungen an den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft auszurichten. Mit der Unterzeichnung der Erklärung bekräftigen die unterstützenden Unternehmen - darunter unter anderem Astra Zeneca, Bayer, Beiersdorf, Grundfos, Henkel, Nestlé, Novartis und Sanofi - ihre eigenen wissenschaftsbasierten Verpflichtungen zur Erreichung der Netto-Null-Kohlenstoffemissionen. Außerdem fordern sie die Regierungen auf, einen schnelleren und gerechteren Übergang von einer grauen zu einer grünen Wirtschaft zu priorisieren. Die Erklärung kommt zu einem Zeitpunkt, wo Regierungen auf der ganzen Welt an Hilfspaketen arbeiten, um sich von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu erholen, und wo sie sich darauf vorbereiten, verbesserte nationale Klimapläne im Rahmen des Pariser Abkommens vorzulegen.

Die Initiative beabsichtigt nach eigenem Bekunden, Unternehmen und Regierungen zu vereinen, damit sie sich besser erholen und die größten positiven Auswirkungen für die Menschen, den Wohlstand und den Planeten erzielen können. Darüber hinaus wollen die Unternehmen

zeigen, dass die besten Entscheidungen und Handlungen wissenschaftlich fundiert sind;

in Erholung und Widerstandsfähigkeit für systemische sozioökonomische Transformationen investieren;

mit Regierungen zusammenarbeiten und die Bewegung vergrößern.

++ Ehrlich-Institut rechnet mit zulassungsfähigem Impfstoff-Kandidat bis Ende 2020 ++

Das für die Zulassung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut rechnet damit, dass bis Ende 2020 über die Zulassung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus gerechnet werden kann. Zudem sollen, so ein Bericht der Zeitung Mannheimer Morgen, drei weitere Impfstoffkandidaten in Deutschland klinisch geprüft werden.

++ Merck spendet 2 Mio. FFP2-Masken ++

12.05.: Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat angekündigt, insgesamt 2 Mio. FFP2-Masken zu spenden- unter anderem nach Deutschland, Frankreich und in die USA. Das Unternehmen will die Kosten für den Einkauf und den Transport der Schutzausrüstung tragen. Die Spende soll vor allem dem Personal im Gesundheitswesen helfen; die Verteilung der Schutzmasken übernehmen die entsprechenden Behörden und Träger. Die Ausrüstung deckt den Angaben von Merck zufolge etwa den Monatsbedarf von 30.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen "In diesen beispiellosen Zeiten sind wir dankbar für das unglaubliche Engagement und die großartige Arbeit von allen, die an vorderster Front gegen Covid-19 kämpfen", erklärte Belén Garijo, Mitglied der Geschäftsleitung und CEO Healthcare.

++ Bundesregierung stellt 750 Mio. Euro für Impfstoff-Entwicklung bereit ++

11.05.: Die deutsche Bundesregierung will die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffes vorantreiben. Dazu soll ein Programm im Wert von 750 Mio. Euro aufgelegt werden. Unter anderem sollen damit klinische Studien mit einer größeren Anzahl an Probanden ermöglicht werden. Aber auch Vorbereitungen für die Massenproduktion des Impfstoffes sollen damit finanziert werden - unter anderem die Beschaffung von Inhaltsstoffen oder Verträge mit Lohnabfüllern.

++ vfa: 115 Projekte zur Impfstoffentwicklung gegen Corona-Virus ++

06.05.: Die Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 läuft weiter auf Hochtouren. Der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, vfa, zählt inzwischen 115 Impfstoffprojekte weltweit gegen den Erreger dieser Infektionskrankheit, das Coronavirus SARS-CoV-2. Sieben davon werden maßgeblich in Deutschland vorangetrieben, fünf werden aus Deutschland heraus unterstützt. Obwohl der Erreger vor Jahresbeginn noch praktisch unbekannt war, hatten bis 1. Februar bereits sechs Unternehmen Impfstoffprojekte gemeldet. Am 9. März waren es schon 16 und jetzt sind es 115. Weltweit werden zehn dieser Impfstoffkandidaten bereits in klinischen Studienprogrammen mit Freiwilligen erprobt: Eins davon findet in Deutschland statt. Weitere sind angekündigt.

Medikamente gegen Corona und Covid-19

++ Boge organisiert Lieferung von Schutzausrüstung aus China ++

Der Druckluftspezialist Boge hat seine Geschäftskontakte nach China genutzt, um Schutzausrüstung für Kliniken und Hausärzte zu beschaffen. 34.000 Schutzmasken unterschiedlicher Ausführungen und 1.000 medizinische Schutzanzüge gab das Unternehmen an das Klinikum Bielefeld und das Universitätsklinikum Würzburg zum Bezugspreis ab. Weitere 3.400 Atemschutzmasken und 250 Anzüge spendete das Unternehmen aus Bielefeld großenteils an heimische Hausärzte.

Die medizinische Ausrüstung zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist aktuell weltweit nur schwer zu bekommen. In dieser Ausgangslage wandten sich die Geschäftsführer Wolf D. Meier-Scheuven und Rolf Struppek an ihre Unternehmenskontakte vor Ort: Seit gut 20 Jahren hat Boge in China eine Vertriebs- und Produktionsgesellschaft mit Sitz in Schanghai. Deren Mitarbeiter übernahmen mit großem Engagement die Kommunikation mit Lieferanten und Behörden. Zunächst sollte Ausrüstung für die eigenen Mitarbeiter bestellt werden. Doch dann erreichten das Unternehmen in Deutschland immer mehr Anfragen nach Unterstützung bei der Beschaffung von Schutzausrüstung. "Wir haben schnell entschieden, dass wir die Bestellmenge an Schutzmasken auf eigenes Risiko erhöhen, und haben unsere chinesischen Ansprechpartner entsprechend informiert", erklärt Meier-Scheuven. Bereits seit März bearbeitet sein Unternehmen Aufträge aus dem medizinischen Sektor mit Vorrang und hat somit auch die Produktion von Kompressoren für medizinische Druckluft hochgefahren.

++ Grundfos produziert Gesichtsvisiere ++

04.05.: Seit Ostern produziert der Pumpenhersteller Grundfos nach Bedarf bis zu 5.000 Gesichtsvisiere täglich, damit Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich sich und Patienten vor einer Corona-Infektion schützen können. Einen ersten Prototypen hatte ein Team des Unternehmens bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...