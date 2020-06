Hohe Umsätze waren am Montag in Stuttgart auch bei der Amazon-Aktie zu verzeichnen, die rund 1,2% abgibt. Für Analyst Brian Fitzgerald von Wells Fargo sind neue Allzeithochs bei Amazon jedoch nur eine Frage der Zeit, er hob sein Kursziel für Amazon auf 3.000 US-Dollar an. Bemerkenswert: Fitzgerald, dessen Prognosen eine hohe Trefferquote aufweisen, gilt als einer der besten Analysten der Wall Street. EUWAX ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...