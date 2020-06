FRANKFURT/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europäische Baustoffwerte haben am Dienstag sehr positiv auf angebliche Pläne der US-Regierung für ein billionenschweres Infrastrukturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Krise reagiert. Der entsprechende Sektor war mit plus 3,8 Prozent im frühen Handel der stärkste der europäischen Stoxx-600-Branchenübersicht.



Im Dax eroberten HeidelbergCement mit einem Plus von mehr als sechs Prozent die Spitze. Die USA sind für die Heidelberger ein wichtiger Markt. Der Konzern hatte dort im vergangenen Jahr gut ein Viertel seines Umsatzes erwirtschaftet.



Die Papiere des irischen Baustoffherstellers CRH verteuerten sich um fast acht Prozent. Für die Anteile des schweizerischen LafargeHolcim-Konzerns ging es um fast fünf Prozent hoch./ajx/mis

