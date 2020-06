Um stolze 1,6% könnte die Inflationsrate in Deutschland im kommenden halben Jahr sinken, falls die Unternehmen die Mehrwertsteuersenkung ab Juli komplett für entsprechende Preissenkungen nutzen. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Möglicherweise geht es mit den Lebenshaltungskosten aber sogar noch ein Stück weiter bergab - bevor sie ab dem kommenden Jahr deutlich klettern dürften.Nur noch 16% statt 19% beim normalen und 5% statt 7% beim ermäßigten Steuersatz sollen die Kauflust der Bundesbürger anheizen und so die Wirtschaft ein Stück weit aus ihrer tiefen Krise herausführen. So plant es die Bundesregierung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Plan recht gut aufgehen und der Wirtschaft einen Kickstart verleihen wird. Die Aussagen von Unternehmen und Verbänden lassen vermuten, das die Steuersenkung in der Mehrzahl der Fälle eins zu eins an die Verbraucher ...

