CureVac-IPO bereits im Juli + aus der Praxis: Messen Sie das Management an seinem ROCE von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Dienstag, den 16. Juni 2020. Am gestrigen Handelstag drehten einige Finanzwerte und manche Zykliker ins Plus. Tech-Aktien stehen seit Wochen ohnehin auf der Gewinnerseite. Von den steigenden SARS-CoV-2-Infektionen in vielen US-Bundesstaaten lässt sich Morgan Stanley nicht abschrecken. Die Analysten der Großbank prognostizieren weiterhin eine V-förmige Erholung. ...

