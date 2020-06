Das britische Unternehmen Ashtead Group plc (ISIN: GB0000536739) kündigte am Dienstag eine Schlussdividende in Höhe von 33,50 Pence je Aktie (Vorjahr: 33,50 Pence) für das letzte Geschäftsjahr (30. April 2020) an. Eine Zwischendividende wurde bereits an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr liegt damit bei 40,65 Pence (ca. 45,2 Eurocent) nach 40 Pence im Jahr zuvor. Die ...

