Heute stellen wir euch in unserer Serie "Kunde im Fokus" JUMPER vor - der Internet Provider mit garantierter Bandbreite und höchstmöglicher Verfügbarkeit dank Glasfaser und/oder Funk-Lösungen. Im Interview Robert Kovar, CEO der JUMPER GmbH. Was genau macht JUMPER? JUMPER ist ein Internet Provider, der flexible, maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von Glasfaser und/oder Funk und WIFI6 anbietet. Damit bewegen wir uns jenseits des Mainstreams von "Entweder-Oder-Lösungen". Wir bieten unseren Kunden das "Und" das sie sich wünschen und in vielen Fällen auch brauchen.. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wir haben uns nie mit dem Status Quo von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...