Die Gesamtinvestition setzt sich aus zwei verschiedenen Projekten zusammen: 490 Mio. Euro sollen in die bestehende Impfstoffproduktion in Neuville sur Saône fließen. Dort soll eine sogenannte Evolutive Vaccine Facility (EVF) entstehen. EVF ist ein neuer Fabriktyp, in der mehrere volldigitale Produktionsmodule untergebracht sein werden, welche die gleichzeitige Herstellung von drei bis vier Impfstoffen ermöglichen sollen - im Gegensatz zu nur einem in den derzeitigen Industriestandorten. Diese Modularität soll es auch ermöglichen, die Produktion eines spezifischen Impfstoffs schnell zu priorisieren - wie etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...