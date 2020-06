Palfinger gibt eine erste Covid-19 beeinflußte Prognose ab: Man sehe bei einem deutlichen Umsatzru¨ckgang im Vergleich zur Vorjahresberichtsperiode ein leicht positives EBIT im 2. Quartal 2020. Auch fu¨r das zweite Halbjahr 2020 wird trotz signifikanter Umsatzru¨ckga¨nge aufgrund der COVID-19-Krise ein positives Ergebnis erwartet. Die Umsatzerwartung fu¨r das Gesamtjahr 2020 liegt laut Palfinger bei u¨ber 1,4 Mrd. Euro.Palfinger ( Akt. Indikation: 20,95 /21,20, 5,69%) Der Caterer Do & Co hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019/2020 präsentiert und erstmals in der Unternehmensgeschichte ein negatives Konzernergebnis erreicht, das speziell durch zusätzliche Sonderabschreibungen, Vorsorgen und Rückstellungen belastet war. Das Unternehmen ...

