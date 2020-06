COCA-COLA: KO // ISIN: US1912161007Der Brausefabrikant aus Atlanta hat derzeit so etwas wie eine Durststrecke. Schließlich wird der Großteil des Umsatzes bislang in der Gastronomie erzielt. Aber Coca-Cola hat die Zeichen der Zeit erkannt und beginnt damit, seine Verkaufsautomaten in Japan virusresistent zu machen und in Australien soll man künftig am Automaten mit Bitcoins bezahlen können.Wir sind zwar überwiegend optimistisch für den Titel, sehen aber auch mögliche Risiken im Chart.Szenario 1 Primärszenario ...

