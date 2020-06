Der DAX lässt am Dienstag nicht nur die Verluste der vergangenen Tage hinter sich, sondern auch die Marke von 12.000 Punkten: Am Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 12.300 Punkten rund 3,2% im Plus. Dabei spielt zum einen die US-Notenbank eine Rolle, die am Vorabend angekündigt hatte, ihr Notfallprogramm zum Aufkauf von Unternehmensanleihen zu erweitern. Zum andern stiegen die Erwartungen der Finanzanalysten für die nächsten sechs Monate laut ZEW-Index im Juni auf 63,4 Punkte und damit zum ...

