Spannende virtuelle Pankl-Squeeze-Out-HV 12.6.2020. Pierer vermisste vielleicht die freundlichen Gesichter der Aktionäre. Nur mit Anwälten und so, das war halt doch eine andere Atmosphäre. Egal, saß ja nicht die große Öffentlichkeit ihm gegenüber, weit und breit kein Aktionär. Hier gleich meine fundamentale Kritik: Dass Pierer die Börsenotiz aufgrund der Vorschriften und Kosten nicht gefällt, das kann ich ja noch nachvollziehen, aber warum geht das in Österreich wirklich gar so leicht, sich der langjährigen treuen Mitaktionäre vollständig zu entledigen? 90% reichen. Das ist ein Witz. Einerseits heißt es immer, auch mit 1 Aktie sei man ein echter Aktionär mit gleichen Rechten, aber wenn jemand die Kleinen ...

