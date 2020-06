Ort des Tages: Sika Firmensitz. Das Schweizer Unternehmen SIKA (von Silizium und Kalium) nahm seinen Ursprung 1910. Dem Gründer Kaspar Winkler gelang es damals, das langsame Erhärten von Beton zu beschleunigen und diesen dabei gleichzeitig auch abzudichten. Ein Meilenstein insbesondere für den Tunnelbau. So ermöglichte der neue Werkstoff den elektrischen Betrieb der Gotthardbahn. In Österreich ist SIKA seit 1939 vertreten. Begonnen hat man mit der Bitumenproduktion sowie der Herstellung von Zusatzmitteln, Harzen und Mörtel. Im Laufe der Zeit wurde man in Österreich zum Marktführer für chemische Baustoffe. Heute beschäftigt man sich von Bludenz aus hauptsächlich mit Hoch- und Tiefbau. Hier wiederum mit der Beton- und ...

