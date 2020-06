Michael Strugl wird per 1.1.2021 zum Vorstandsvorsitzenden der Verbund AG bestellt. Strugl ist seit Januar 2019 Vorstandsmitglied und Stv. Vorsitzender des Vorstands und verantwortet die Bereiche Energiewirtschaft, Personal, Innovation & New Business sowie Kommunikation und die Vertriebsgesellschaften Verbund Energy4Business, Verbund Energy4Customers sowie die Verbund Green Power GmbH. Mit der Bestellung von Michael Strugl wird der Vorstand von VERBUND per 1.1.2021 von vier auf drei Mitglieder verkleinert: Neben Michael Strugl sind Peter F. Kollmann (57), seit 1.1.2014 Finanz-Vorstand, sowie Achim Kaspar (55), seit 1.1.2019 Vorstand für den Erzeugungsbereich sowie Digitalisierung, im Vorstandsteam. In der Hauptversammlung vom 16.6.2020 wurde für das Geschäftsjahr ...

