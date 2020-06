Die S&T-Hauptversammlung hat mit mehr als 99% Zustimmung Claudia Badstöber als Nachfolgerin von Erhard F. Grossnigg, dessen Mandat mit der heutigen Hauptversammlung endet, in den Aufsichtsrat gewählt. Als geprüfte Steuerberaterin und Wirtschafsprüferin war Badstöber zuletzt als Finanzvorstand in privaten und börsenotierten Banken bzw. Immobiliengesellschaften tätig. In der an die Hauptversammlung anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Badstöber zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Nach einem - trotz der ersten Auswirkungen der Corona-Krise - guten ersten Quartal 2020 bestätigt auch die zufriedenstellende Entwicklung des zweiten Quartals die Prognose von EUR 1.150 Mio. Umsatz bei EUR 115 Mio. EBITDA ....

