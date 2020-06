Zürich (awp) - Die Corona-Pandemie bringt Allreal nicht aus der Ruhe. Das Immobiliengeschäft entwickelt sich laut Firmenchef Roger Herzog konstant. Daher will die Immobilienfirma auch an ihrer Dividendenpolitik festhalten. Eine Prognose für das laufende Jahr, die Ende März kassiert wurde, will Allreal anlässlich der Halbjahreszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...