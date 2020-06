Was wäre das Internet ohne Kältetechnik? Was würden wir essen ohne Kältetechnik? Wie würden wir arbeiten ohne Klimatechnik? Auf diese Weise möchte die Branche einen Dialog starten, in welchen Bereichen unseres Alltags - oft im Verborgenen - Kälte- und Klimatechnik zum Einsatz kommt und unser heutiges Leben erst möglich macht. Start der Kampagne ist am WRD, 26. Juni 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie finden rund um den World Refrigeration Day am 26. Juni 2020 keine öffentlichen Veranstaltungen oder Aktivitäten statt. Dennoch möchte sich die Kälte-Klima-Branche - die sich während des Lock-Downs über die Branchenverbände gemeinsam als "Bonner Stimme" an die Bundesregierung und die Landesregierungen gewandt hatten, um auf die Systemrelevanz der Branche hinzuweisen - inszenieren und einen Dialog starten. Die Kampagne soll einen breiteren ...

