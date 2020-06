Die Österreichische Post erhöht ihre Beteiligung an dem türkischen Paketdienstleister Aras Kargo a.s. von zuvor 25 auf nunmehr 80 Prozent und wird dafür einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag aufwenden, wie die Post mitteilt. Als Miteigentümer wird Baran Aras mit 20 Prozent weiterhin vertreten sein und auch einen Sitz im Board der Aras Kargo bekleiden. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen wird ein Closing des Deals innerhalb der nächsten Wochen erwartet. Aras Kargo ist mit einem Jahresumsatz 2019 von 1.370 Mio TRY (rund 215 Mio Euro) sowie ca. 150 Mio transportierter Pakete und Dokumente pro Jahr einer der führenden türkischen Paketdienstleister. Im Juli 2013 hatte die Österreichische Post 25 % am Unternehmen erworben, der Buchwert der Beteiligung betrug 23,3 ...

