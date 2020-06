Basel (awp) - Novartis hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für sein Cosentyx in weiteren Indikationen erhalten. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, darf das Mittel künftig auch bei Patienten eingesetzt werden, die an der Autoimmunerkrankung aktive nicht-radiographische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...