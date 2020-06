Deutliche Zuwächse gab es in Wien, das heimische Börsenbarometer beendete den Handel mit einem Plus von 2,9%. Kapsch TrafficCom legte Ergebnisse vor, der Mautsystemanbieter hat im Geschäftsjahr 2019/20 den erwarteten Verlust erlitten, die Investoren zeigten sich ob der innerhalb der Schätzungen liegenden Größe erleichtert und brachten den Titel 3,5% nach oben. Auch Do & Co präsentierte Zahlen, die Coronakrise hat bei dem Cateringunternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr ein tiefes Loch in die Kasse gerissen und erstmals in der Unternehmensgeschichte für einen Verlust gesorgt, zudem soll die Dividende gestrichen werden, die eher positiven Aussichten liessen die Aktie dennoch um 0,6% anziehen. Palfinger präzisierte nach der ...

