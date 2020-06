Die Familie Semper Secure NOR-Flash umfasst AEC-Q100-qualifizierte Bausteine für den Automobilbereich mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C, unterstützt Spannungsversorgungen von 1,8 V und 3,3 V und ist in den Speicherkapazitäten von 128 MByte, 256 MByte und 512 MByte erhältlich. Der Flash erfüllt die Anforderungen des ISO-26262-Standards. ASIL-B-konform kann der Speicher in Systemen bis zu ASIL-D zum Einsatz kommen. Die implementierte Endura-Flex-Architektur vereinfacht das Systemdesign, indem sie eine Optimierung für Partitionen mit großer Anzahl an Programmierzyklen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...