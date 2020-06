Zürich (awp) - Ina Invest hat einen prominenten Grossaktionär erhalten. Der Baselbieter Medtech-Pionier Rudolf Maag hält eine Beteiligung von 5,41 Prozent am Immobilien-Spin-off von Implenia, das Ende letzter Woche an die Börse gegangen ist. Damit hat er seine Bezugsrechte vollumfänglich ausgeübt. Denn am Baukonzern Implenia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...