Die Anforderungen an Filteranlagen zur Entstaubung von Tablettenpressen befinden sich im Wandel: Neben den klassischen Themen Filtration und Explosionsschutz treten vermehrt weitere Anforderungen auf, vor allem aus den Bereichen Containment und GMP. Gerade in der Arbeit mit hochaktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen (Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredients, HPAPI) ist es entscheidend, das Produkt zu kontrollieren. Unter anderem zu diesem Zweck werden die Produktionsanlagen in GMP-Reinräumen aufgestellt. Bei der Verwendung von zentralen Filtersystemen wird der Hauptteil des Staubes nicht im Reinraum gesammelt, sondern im Technikbereich ausgetragen. Sollte es durch Fehlbedienung zur Staubfreisetzung kommen, muss der nicht dafür geeignete Technikbereich dekontaminiert und auf Restkontamination überprüft werden. Auch ist es in den Technikbereichen häufig aufwendiger, den Mitarbeitern durch geeignete persönliche Schutzausrüstung einen zusätzlichen Schutz für solche Fälle zu bieten.

Mit einer dezentralen, kompakten und GMP-konformen Entstaubungsanlage bleibt das gesamte Material im Reinraum und kann zentral entsorgt oder durch geeignete Maßnahmen sogar dem Prozess auf Wunsch wieder zugeführt werden. Durch die Nutzung von kompakten Systemen und der Möglichkeit, die Filteranlagen bündig mit der Wand einzubauen, entsteht hierbei nur ein geringer extra Raumbedarf.

Containment nach Maß

Das Risiko einer Kreuzkontamination über die Filteranlage ist aufgrund der gerichteten Strömung in die Filteranlage gering. Sollte es dennoch einmal zum Worst Case kommen, ist jedoch die Filteranlage häufig der einzige Verbindungspunkt zwischen den Anlagen. Das Problem wird daher zumeist hier gesucht und kann in den seltensten Fällen sicher ausgeschlossen werden, meistens aufgrund der unklaren Strömungssituation in den Zuleitungen. Mit separaten Filteranlagen für unterschiedliche Produktionslinien lässt sich das Risiko einer Kreuzkontamination effektiv ausschließen. Die unterschiedlichen Produkte treffen sich weder in der Rohrleitung noch in der Filteranlage, nur saubere Luft verlässt den Reinraum.

Werden mehrere Absaugstellen aus unterschiedlichen Produktionslinien in einer zentralen Filteranlage zusammengeführt, muss diese konsequenterweise mit der höchsten notwendigen Schutzklasse ausgerüstet sein. Was ist jedoch, wenn vier oder mehr Produktionslinien lediglich geringtoxische Stoffe führen, ...

