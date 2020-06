Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag einmal mehr mit einem Gap in den Handel starten, diesmal wieder mit einem Gap-up. Der DAX zog dann im weiteren Verlauf auch kräftig hoch und nahm Kurs auf das obere Gap bei 12.471 Punkten. Der DAX ging schließlich bei 12.315 Punkten mit einem Aufschlag von 3,39% aus dem Handel. Im Tageshoch wurden 12.434 Punkte erreicht. Allerdings dürfte sich der DAX wohl nur in einer Gegenbewegung nach dem Verlaufstief be 11.597 Punkten befinden. Die Gesamtlage im Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...