Penny führt als einer der Vorreiter im deutschen Lebensmittelhandel den Nutri-Score auf ersten Eigenmarken-Produkten ein. Den Auftakt machen über 50 dauerhaft gelistete Artikel der Penny Bio-Eigenmarke Naturgut. Ab sofort finden Kunden in den bundesweit rund 2.200 Penny-Märkten entsprechende produktspezifische Kennzeichnungen am Regal. Die erweiterte Nährwertkennzeichnung am Produkt selbst erfolgt dann - wegen des mit der Umstellung der Verpackungen bedingten zeitlichen Vorlaufs - schrittweise. Klares Votum für Nutri-Score "Die Verbraucher-Befragung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...