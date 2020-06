Die Aktie von RWE ist heute unter Anlegern besonders beliebt und steht an der DAX-Spitze. Der Grund: Nicht nur eine, sondern gleich zwei positive Analystenkommentare. Das von Analysten in Aussicht gestellte Kurspotenzial der RWE-Aktie hat am Mittwoch Anleger in die Papiere des Energiekonzerns gelockt. Mit dem HSBC-Analysten Adam Dickens ist am Mittwoch ein weiterer Experte mit einer Kaufempfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...