Das Unternehmen Mäurer & Wirtz wurde 1845 von Andreas August Wirtz in Stolberg als Seifenhersteller gegründet.Die Marke "Dalli", die später der Firma und vielen Produkten den Namen gab, wurde 1899 als Marke eingetragen und geschützt - bis heute. 1923 begann Dalli in Oberstolberg mit der Massenherstellung von Seife, die Produktionsmenge wurde bis zum Zweiten Weltkrieg kontinuierlich gesteigert. Aufschwung mit Handelsmarken Der weitere Aufschwung des Unternehmens begann in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts mit dem Einstieg in das aufkommende Geschäft mit Handelsmarken in den Bereichen ...

