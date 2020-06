Danfoss hat mit Infineon Technologies einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen, dem zufolge der Halbleiterhersteller Chipsätze aus IGBTs und Dioden an die Danfoss-Geschäftseinheit Silicon Power liefert. Diese verbaut die Chips vor allem in Leistungsmodulen für Wandler zur Antriebssteuerung in Elektrofahrzeugen. Infineon baut seine Fertigungskapazitäten für Leistungshalbleiter aus, zum Beispiel im österreichischen Villach. Das berichtete Peter Schiefer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...