Andritz erhielt von dem schwedischen Getränkekarton-Hersteller BillerudKorsnäs den Auftrag zur Lieferung von Schlüsselausrüstungen der Braunstoffwäsche, die vor der Nebenlinie für die Kartonmaschine im Werk Gruvön, Schweden, installiert werden. Die Inbetriebnahme ist für April 2021 geplant. Der Lieferumfang umfasst einen Andritz Compact Press Washer, eine MC-Pumpe sowie ein Standrohr.Andritz ( Akt. Indikation: 33,50 /33,54, 0,66%) Weitere Aktienkäufe bei VIG: Der Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein hat erneut Aktien erworben, und zwar diesmal 10.000 Stück zu je 19,93 Euro - in Summe also für knapp 200.000 Euro. Auch in den abgelaufenen Tagen hat der Verein jede Menge VIG-Aktien erworben.VIG ( ...

