DGAP-News: AGROB Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung AGROB Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.07.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-06-17 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AGROB Immobilien AG Ismaning ISIN DE0005019004 / WKN 501900 ISIN DE0005019038 / WKN 501903 Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 (virtuelle Hauptversammlung) Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie hiermit ein zu unserer am Mittwoch, den 29.07.2020, 11.00 Uhr MESZ stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt wird. Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre der AGROB Immobilien AG für die gesamte Dauer der Veranstaltung in Bild und Ton live im Internet übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München. I. *TAGESORDNUNG* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a Abs. 1 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 09.03.2020 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a Abs. 1 HGB) und der Bericht des Aufsichtsrats werden in der Hauptversammlung vom Vorstand beziehungsweise im Fall des Berichts des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats näher erläutert werden. Sie und die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB sind des Weiteren unter www.agrob-ag.de im Internet veröffentlicht. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019* Vorstand und Aufsichtsrat EUR 992.172 schlagen vor, den ,25 Bilanzgewinn 2019 von wie folgt zu verwenden: * Zahlung des EUR 79.120, Gewinnanteiles 00 von EUR 0,05 je Vorzugs-Stückakt ie für das Geschäftsjahr 2019 * Zahlung eines EUR 116.892 Gewinnanteiles ,00 von EUR 0,03 je Stückaktie (Stamm-Stückakti e und Vorzugs-Stückakt ie) für das Geschäftsjahr 2019 Einstellung in EUR 796.160 andere ,25 Gewinnrücklagen Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 03.08.2020, zur Auszahlung fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands, das im Geschäftsjahr 2019 amtiert hat, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2019 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2020* Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses - vor, die 'Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft', München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 und - sofern beauftragt - gegebenenfalls für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30.06.2020 zu wählen. Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung im Hinblick auf die Auswahl auf bestimmte Abschlussprüfer beschränkt hat (Art. 16 Abs. 2 und 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014)). 6. *Neufassung von § 16 Abs. 3 der Satzung (Teilnahmerecht und Nachweis des Anteilsbesitzes)* Durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) vom 12.12.2019 wurden die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts geändert. Bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften wird zukünftig für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts der Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem durch das ARUG II neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen (§ 123 Abs. 4 Satz 1 AktG i.d.F. des ARUG II). § 16 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft bestimmt demgegenüber entsprechend der derzeitigen Fassung des § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut ausreicht. Die Änderungen des § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG und der neu eingefügte § 67c AktG sind ab dem 03.09.2020 und erstmals auf Hauptversammlungen anzuwenden, die nach dem 03.09.2020 einberufen werden. Die Anwendbarkeit der Neuregelungen wird somit bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 gegeben sein. Um sicherzustellen, dass die Satzung der Gesellschaft bereits zu dieser Hauptversammlung mit der gesetzlichen Regelung in Einklang steht, soll die Anpassung der Satzung bereits in der kommenden Hauptversammlung beschlossen werden, jedoch erst ab dem 03.09.2020 durch Eintragung im Handelsregister wirksam werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: § 16 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Fall von Stamm-Stückaktien - zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Fall von Stamm-Stückaktien - zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Hierfür reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen hat. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzuzählen.' Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung der Satzung erst nach dem 03. 09.2020 zur Eintragung zum Handelsregister anzumelden. 7. *Neufassung von § 9 Abs. 3 Satz 2 der Satzung (Amtszeit neuer Aufsichtsratsmitglieder)* Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll nach § 9 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft für dieses in der nächsten Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden. § 9 Abs. 3 Satz 2 der Satzung bestimmt des Weiteren, dass die Amtszeit des neugewählten Aufsichtsratsmitglieds in diesem Fall für den Rest der Amtsdauer des Ausgeschiedenen gilt. Diese Vorgabe der Satzung schränkt die Befugnis der Hauptversammlung, bei der Wahl die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder im jeweiligen Einzelfall im Rahmen der gesetzlichen Regelung festzulegen, ohne zwingende Gründe ein. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 9 Abs. 3 Satz 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen: 'Die Amtszeit des neugewählten Mitgliedes gilt für den Rest der Amtsdauer des Ausgeschiedenen, sofern die Hauptversammlung bei der Wahl nichts Abweichendes bestimmt.' 8. *Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats*

