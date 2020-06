Am 14. Mai 2020 liest man in "Die Zeit" (No. 21): "Corona und die Detektive - erste Unternehmer setzen Privatermittler auf ihre Beschäftigten an: Arbeiten die wirklich im Homeoffice, oder machen sie heimlich blau?"

Es gibt ja nun "High"- und "Low"-Performer in einem Unternehmen und Corona-bedingt wurden alle ins Homeoffice entlassen, damit, "was geht, wenigstens ein bisschen weitergeht". Ganz klar ist, dass Eltern, die Sprösslinge zu betreuen haben, tagsüber abgelenkt sind und sich kaum neben Windeln wechseln und Füttern oder Schulaufgaben-Betreuung um eine berufliche Aufgabenabarbeitung so kümmern können, wie wenn sie am Arbeitsplatz wären. Jedoch: wenn die Kids schlafen, kann ja eine Nachtschicht um Vieles produktiver sein.

Etliche Arbeitnehmer haben das Gefühl, dass ihnen misstraut wird, etliche Arbeitgeber und Vorgesetzte lassen untereinander schon 'mal den Satz raus, dass sie ihren Mitarbeitenden im Homeoffice misstrauen. Ich glaube, dass beide Seiten sich in einem solchen Fall nicht gut fühlen, was sich ja irgendwie schon dramatisch auf das Arbeitsklima auch in Präsenzzeiten auswirkt.

"Arbeit" macht einen elementaren Anteil im Leben aus: Nicht nur wegen der Arbeitszeit, sondern auch weil es ein elementares Anliegen vieler arbeitender Menschen ist (meistens derjenigen, die ihren Job im Homeoffice machen ...

