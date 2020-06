Das zugrundeliegende Problem lässt sich einfach zusammenfassen: "Wir können den Kunden nicht vor Ort empfangen, der Kunde kann uns nicht empfangen - wir wollen aber natürlich trotzdem im Dialog bleiben", bringt Axel Friese, Marketingleiter bei Glatt, die Anforderungen von Herstellern und Betreibern gleichermaßen auf den Punkt.

Notwendig und zum Glück vorhanden

Der Anlagenbauer steht vor der Herausforderung, einerseits Abnahmen fertiger Maschinen mit Kunden aus aller Welt durchzuführen, und andererseits Technikumsversuche für potenzielle Kunden anzubieten. Die Kommunikation an sich ist kein Problem: Gängige Plattformen für Videokonferenzen sind bereits in vielen Unternehmen aller Branchen etabliert, Namen wie Skype, Teams oder Zoom sind mittlerweile Synonyme für die Verständigung mit Ton und Livebild. In vielen anderen Firmen haben sie in den letzten Monaten an Beliebtheit gewonnen. Dabei hat sich für viele Betreiber herausgestellt: Remote-Lösungen sind notwendig, aber glücklicherweise bereits vorhanden. Die Notwendigkeit hat viele Skeptiker überzeugt.

Bei der Abnahme einer verfahrenstechnischen Maschine, dem sogenannten Factory Acceptance Test (FAT), ist es jedoch mit einer einfachen Konferenzschaltung nicht getan. Für den FAT mit einem Kunden aus den USA setzte der Abfüllanlagen-Hersteller Optima insgesamt elf Kameras und umfangreiche Medientechnik ein. So ließen sich die produktions- und sicherheitsrelevanten Tests nicht nur nach Protokoll an der Hochleistungs-Abfüllmaschine durchführen, sondern auch gleichzeitig live zum Kunden streamen. Chatfunktionen und Audioübertragung ermöglichen dabei die Kommunikation mit dem Kunden.

Das Verfahren hat Vorteile, die über bloße Kommunikation unter virusbedingten Sicherheitsvorkehrungen hinausgehen. Beispielsweise lässt sich der Kreis der Teilnehmer an der Abnahme unkompliziert erweitern: "So können bei bestimmten Themen weitere Experten des Kunden hinzugezogen werden, die nicht zum Abnahmeteam gehören", berichtet Heiko Kühne, Vice President Cosmetics & Chemicals bei Optima Consumer. Bei bestimmten Fragen des Kunden lassen sich ...

