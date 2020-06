In einer gemeinsamen Erklärung erklärten die drei Unternehmen explizit ihre Bereitschaft, "die Pharmabranche im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen". Gerresheimer, Schott und Stevanto stellen jährlich Milliarden von Fläschchen aus sogenanntem Borosilicatglas Typ 1 her. Dieser Glastyp ist der Quasi-Standard in der Pharmaindustrie, wenn es um Verpackungen für Impfstoffe geht. Die Hersteller betonen darüber hinaus, dass sie die Pharmaunternehmen trotz der besonderen Liefersituation durch Covid-19 "auch bei der generellen Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten unterstützen werden" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...