COK - CANCOM: JAHRESPROGNOSE 2020 BESTÄTIGTZAL - Zalando sieht Q2-Ergebnisse deutlich über den ErwartungenOSR - Osram senkt Prognosen für Gj-'20, sieht leichte Erholung nach Q3NB2 - Northern Data AG beschließt Kapitalerhöhung mit strategischem Investor Block.One mit einem Erlös von € 21,5 Mio.NDX1 - NORDEX ERHÄLT 43-MW-FINNLAND-AUFTRAG VON ABO WIND SY1 - Symrise ex DVD € 0,95DTE - Während Berlin streitet, ob und in welchem Umfang Huawei beim Bau des deutschen 5G-Netzes zum Zuge kommt, hat die Deutsche Telekom neue Verträge mit dem chinesischen Technikausrüster abgeschlossen. Ein Großteil der Antennentechnik des bestehenden 4G-Netzes für den LTE-Standard stammt von Huawei, und darauf will die Telekom auch in Zukunft setzen. (FAZ S. 22) SREN SW - SwissRe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...