Wien (APA-ots) -* Zusätzliche Minuten, SMS und Daten einfach und schnell per SMS. * Daten-Zusatzpaket bis zu 10 Mal innerhalb von 30 Tagen aktivierbar. * Drei Schutzengel bei Wertkarten-Tarifen kostenfrei inkludiert.Wertkartentarife ermöglichen volle Kostenkontrolle ohne Bindung. Doch manchmal benötigen Kunden mehr als die monatlich inkludierten Freieinheiten. Um die Aktivierung zusätzlich benötigter Einheiten so einfach wie möglich zu machen, inkludiert Drei den bei den Vertragstarifen geschätzten Drei Schutzengel ab jetzt auch automatisch und kostenfrei bei seinen aktuellen Wertkartentarifen. Der Service warnt Wertkartenkunden rechtzeitig per SMS, bevor die im Tarif inkludierten Einheiten (Sprachminuten, SMS, Daten) erschöpft sind.Benötigen Kunden zusätzliche Freimengen, kaufen sie diese einfach per SMS, über die Kundenzone oder das Serviceteam und telefonieren bzw. surfen in der gewohnten Geschwindigkeit günstig weiter. Wertkartenkunden können Refill-Pakete mit je 500 Minuten bzw. SMS um nur 5 Euro einmal innerhalb von 30 Tagen aktivieren. Refill-Pakete mit 2 GB Datenvolumen à 5 Euro können bis zu 10 Mal innerhalb von 30 Tagen erworben werden.Zwtl.: Die Vorteile des Drei Schutzengels auf einen Blick:- Kostenwarnung (vor Verrechnung nach Verbrauch) per SMS - Info über 100 % verbrauchte GB, Minuten und SMS - Diese Benachrichtigung kann auch an alternative Rufnummer geschickt werden (z.B. um den Verbrauch des Kindes im Blick zu haben) - Bestellung zusätzlicher Minuten, SMS oder Daten schnell und einfach per SMS - Alle Zusatz-Freimengen sind 30 Tage ab Kauf gültig und enden automatisch - Bei roamingfähigen Tarifen sind alle zusätzlich aufgeladenen Minuten, SMS und GB in allen Ländern der EU (inklusive Norwegen, Liechtenstein und Island) für 30 Tage gültigDer Drei Schutzengel ist bei Aktivierung der aktuellen Wertkartentarife Talk, Talk EU, Surf Flat 30 sowie Surf Flat 50 automatisch und kostenfrei inkludiert. Für ältere Wertkartentarife erfolgt die Aktivierung schrittweise. Kunden, welche die Vorteile des Schutzengels nicht nutzen möchte, können die Funktion jederzeit in der Kundenzone deaktivieren. Mehr auf [www.drei.at/wertkarten-schutzengel] (http://www.drei.at/wertkarten-schutzengel)Zwtl.: Über Drei.Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse