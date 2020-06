Neues Schlafprodukt LR LIFETAKT NIGHT MASTER erhält begehrte Auszeichnung in der Kategorie "Health Pharmaceuticals"

Heute wurde das Produkt LR LIFETAKT NIGHT MASTER mit dem German Brand Award 2020 ausgezeichnet. Ein sensationeller Erfolg für das Unternehmen LR Health Beauty, die erst Anfang des Jahres mit dem Schlafdrink ein neues Segment in ihrem Health Portfolio eröffnet haben.

Im "Excellent Brands"-Wettbewerb überzeugte das vegane, ganzheitlich konzipierte Produkt die Jury in der Kategorie "Health Pharmaceuticals" als eine der besten Produktmarken der Branche. In der branchenübergreifenden Kategorie "Product Brand of the Year" erhielt der Schlummertrunk zudem das Prädikat »Special Mention«, das die Jury für besondere Aspekte in der Markenführung vergibt. 2019 zeichnete das German Brand Institute LR bereits mit dem Produkt 5in1 Beauty Elixir in der Kategorie "Beauty Care" als ‚Winner' aus.

"Die zweite Auszeichnung in Folge für eine fortschrittliche Produktentwicklung macht mich, uns alle, unfassbar stolz und glücklich und unterstreicht unsere Kompetenz im Gesundheitsbereich", so Andreas Friesch, CEO von LR Health Beauty. "Getreu dem Unternehmensmotto ‚More quality for your life' haben wir ein natürliches, wirksames Produkt am Puls der Zeit* entwickelt, das nicht abhängig macht. Dafür Anerkennung zu bekommen spornt uns an, auch zukünftig innovative Produktlösungen zu entwickeln", sagt Friesch.

Das Geheimnis gesunden Schlafs: LR LIFETAKT NIGHT MASTER

Gesunder Schlaf verbessert die Lebensqualität, stärkt das Immunsystem und macht leistungsfähig. Schlaf ist zum Leidwesen vieler aber keine Selbstverständlichkeit.*

Der Schlafdrink NIGHT MASTER von LR LIFETAKT ist ein effektives Nahrungsergänzungsmittel, das auf gesunde Weise ohne Abhängigkeit für langfristig erholsamen Schlaf sorgt. Natürliche und wissenschaftlich bewiesene Wirkstoffe wie Hopfen- und Safran-Extrakt, Aloe Vera, die Aminosäure L-Tryptophan, Magnesium und Zink sowie ein Vitamin B-Komplex zeichnen die Formel mit hoher Bioverfügbarkeit aus. Mit seinem Dreifach-Effekt fördert das Produkt ein entspanntes Ein- und Durchschlafen und eine optimierte Regeneration. Das Produkt ist vegan und frei von Gluten, Laktose und Zucker. www.LRNightMaster.com

German Brand Award Rat für Formgebung

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute. Das Institut wurde durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet, um Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Es versteht sich als Impulsgeber der deutschen Markenwirtschaft, der die wichtigsten Markenmacher zusammenbringt und Markendialoge anregt. Mit dem German Brand Award vergibt das Institut einen der wichtigsten deutschen Markenpreise.

Der Rat für Formgebung ist eine unabhängige und international agierende Institution, die Unternehmen darin unterstützt, Design- und Markenkompetenz effizient zu kommunizieren, und die gleichzeitig darauf abzielt, das Designverständnis der breiten Öffentlichkeit zu stärken. Weitere Informationen: german-brand-award.com

LR Health Beauty

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. LR Health Beauty hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Deshalb entwickelt das Unternehmen stets neue Produkte aus der Kraft der Natur in Kombination mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Die Aloe Vera gehört seit über 18 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR, dabei wird ausschließlich das wertvolle Blattfilet verwendet. LR ist mit rund 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen im europäischen Raum. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt das Unternehmen zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

