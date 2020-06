Tagesausblick für 19.6.: DAX schwächelt. Wirecard bricht ein!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute legten die Aktienmärkte nach der Erholung der zurückliegenden Tage eine Pause. Rund 0,8 Prozent gab der DAX im Tagesverlauf nach. Der EuroStoxx 50 sank um rund 0,5 Prozent. Für einen Paukenschlag sorgte der Zahlungsdienstleister Wirecard. Nachdem die Bekanntgabe der Zahlen für 2019 und das erste Quartal 2020 erneut verschoben wurden, brach das Papier rund 60 Prozent ein. Trotz guter Wirtschaftsdaten aus den USA bewegten sich US-Indizes in den ersten Handelsstunden nur auf der Stelle.

Am Anleihemarkt bewegten sich die Renditen kaum von der Stelle. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen blieb bei minus 0,44 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,70 Prozent. Die Edelmetalle entwickelten sich mehrheitlich etwas schwächer. Gold und Silber können allerdings weiterhin die wichtigen Marken von 1.700 US-Dollar bzw. 17 US-Dollar verteidigen. Auch am Ölmarkt gab es kaum Bewegung zu beobachten. Brent und WTI pendelten weiter in ihrer jeweiligen 3-Tage-Range. Die Ölpreise notieren aktuell bei 41,2 US-Dollar (Brent) bzw. 38,4 US-Dollar (WTI) pro Barrel.

Unternehmen im Fokus

BASF-Chef Martin Brudermüller präsentierte sich auf der heutigen Hauptversammlung sehr zurückhaltend. Selbst einen Verlust im 2. Quartal konnte er nicht ausschließen. Dennoch legte das Papier heute zwei Prozent zu. Die britische Aufsicht verhängte gegen die Commerzbank eine Millionenstrafe. Die Aktie gab daraufhin über sechs Prozent nach. Die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile gibt sich für das zweite Quartal optimistisch und bringt den Verkauf der Prepaid-Tochter von Sprint voran. Die T-Aktie zählte heute zwar zu den festeren Titeln. Im Bereich von EUR 15,30 scheint die Luft jedoch im Moment etwas dünn zu werden. Die Deutsche Lufthansa setzte den Sinkflug heute fort und erreichte bei EUR 9,75 eine wichtige Unterstützungsmarke. Puma schwächelte nachdem der Großaktionär Artemis eine Wandelanleihe platziert und den Anteil am Sportartikelhersteller damit reduzieren will. Zalando stellte gute Zahlen für Q2 in Aussicht und beflügelte damit die Aktie des Onlinehändlers.

CTS Eventim, Deutsche Telekom und Nemetschek laden morgen zur virtuellen Hauptversammlung.



Wichtige Termine

Europa - Leistungsbilanz Euro-Zone

USA - Leistungsbilanz Euro-Zone

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.420/12.540/12.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.180/12.300 Punkte

Der DAX zeigte sich heute etwas schwächer und kämpfte um die Unterstützungsmarke von 12.300 Punkten. Kippt der Index unter diese Marke droht ein Rücksetzer bis 12.170 Punkte. Kritisch wird es jedoch erst unterhalb dieser Marke. Dann könnten Bären Morgenluft wittern. Auf der Oberseite ist aktuell im Bereich von 12.400 Punkten der Deckel drauf.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 01.06.2020 - 18.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2014 - 18.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ22MM 6,91 10.400 14.900 17.09.2020 DAX HZ22NB 4,59 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.6.2020; 17:42 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

