Zürich (awp) - Beim IT-Unternehmen SoftwareOne werden in einer Sekundärplatzierung 17 Millionen Aktien zum Kauf angeboten. Das entspricht rund 11 Prozent der gesamten ausstehenden Aktien, wie einem am Donnerstagabend veröffentlichten Angebot der Credit Suisse an ausgewählte Investoren zu entnehmen ist. Bei den Verkäufern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...