Emaillierte Apparate werden in der chemischen und pharmazeutischen Verfahrenstechnik eingesetzt. Typische Apparate sind Rührbehälter, Lagertanks, Vorlagen und Kolonnen. Bei diesen Apparaten mit Volumina bis 120.000 l wird die gesamte produktberührte Innenoberfläche in mehreren Bränden 1,4 bis 2 mm dick mit Email beschichtet.

Charakteristische Eigenschaften emaillierter Flansche

Technische Emails sind auf Thermoschockfestigkeit, Schlagfestigkeit und vor allem Korrosionsbeständigkeit für ein breites pH-Spektrum optimiert und besonders im sauren Bereich extrem widerstandsfähig. Aufgrund der herausragenden chemischen Beständigkeit der Emaillierung gegen fast alle Arten korrosiver Beanspruchung dienen diese Apparate üblicherweise für chemisch sehr anspruchsvolle, hoch korrosive und oft toxische und umweltkritische Verfahren. Daher gelten für die verwendeten Dichtungssysteme zum Abdichten der Behälteranschlüsse höchste Anforderung an Funktion und Verlässlichkeit.

Die besonderen Eigenschaften emaillierter Flanschverbindungen sind durch den Fertigungsprozess emaillierter Apparate bedingt. Solche Apparate werden zunächst im Stahl- beziehungsweise "Rohbau" aus einem Feinkornbaustahl gebaut und verschweißt. Der Behälter-Rohbau wird anschließend sandgestrahlt. Darauf folgt der Emaillierprozess: Eine technische Emaillierung besteht immer aus einer bis zwei Schichten Grundemail und bis zu fünf Schichten Deckemail. Letztere geben dem Email die chemische Beständigkeit und die geforderten Betriebseigenschaften.

Das Aufbringen der Emailschichten umfasst immer den Spritzauftrag eines sogenannten Emailschlickers auf die Bauteiloberfläche. Nach dem Trocknen der aufgetragenen Schicht wird der gesamte Apparat in einem Emaillierofen bis zu 12 h bei bis zu 950 °C gebrannt. Dabei verschmilzt die neu aufgebrachte Schicht mit dem Grundwerkstoff beziehungsweise mit der bereits vorhandenen Emailschicht. Die geforderte Qualität, Schichtdicke und Fehlerfreiheit der Emailschicht soll aus wirtschaftlichen Gründen mit einer geringen Anzahl von Deckemailschichten erreicht werden.

Brennverzug und Balligkeit

Da emaillierte Apparate in der Regel mehrere Tonnen wiegen, ist es nicht verwunderlich, dass sich der Stahlkörper unter den langandauernden Brennbedingungen bleibend verformen kann. Dies lässt sich durch systematische Vorgehensweise minimieren, aber manchmal nicht vollständig vermeiden. Entsprechende Normen berücksichtigen diesen Brennverzug durch entsprechende Toleranzvorgaben. Maßgeblich für emaillierte Rührbehälter ist dabei die DIN 28006-2, für Tanks die DIN 2805 2 und für Kolonnen die DIN 28007 2. Die zulässigen Abweichungen an Flanschflächen von Behälteröffnungen können hier je nach Nenndurchmesser der Öffnung im Bereich von mehreren Millimetern liegen. Diese Toleranz wird in der Praxis nur selten ausgeschöpft, kann jedoch ab und an tatsächlich erreicht werden.

Neben Flanschverzügen durch den Brennprozess kommt es bei emaillierten Flanschen zu einem weiteren werkstofftypischen Effekt, der sogenannten Flanschballigkeit. Diese entsteht durch Oberflächenspannungseffekte während des Aufschmelzens der Emailschicht: Email verhält sich bei hohen Temperaturen wie eine hochviskose Flüssigkeit und bildet, ähnlich wie Wasser an einer Gefäßwand, eine leicht ballige, zu den Rändern hin abfallende Fläche aus. Nach dem Erstarren der Emailschicht bleibt diese Formabweichung von der ebenen Oberfläche bestehen. Die Balligkeit ist umso ausgeprägter, je schmaler die Flanschfläche des Stutzens ist, und tritt also bei Flanschen kleiner Nennweite verstärkt auf. Sie lässt sich durch Temperaturführung und Brennbedingungen beeinflussen, allerdings aufgrund der langen Brenndauern nur in geringem ...

