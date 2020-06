Die Stimmung an den Märkten hat sich gestern weiter nicht gebessert, tendenziell sogar leicht verschlechtert. Die Absenz von guten Nachrichten reicht derzeit aus, um einer spürbaren, wenn auch nicht sehr starken Risikoaversion Vorschub zu leisten. So tauchte auch EUR/USD kurzfristig unter 1,1200 ab, knapp darüber wird heute ins Wochen-Finish gestartet. Das Ereignis des gestrigen Handelstages war sicherlich die Entscheidung der Bank of England, das QE-Volumen weniger als von vielen erwartet worden war, auszuweiten. Auch das Statement ließ keine Rückschlüsse auf demnächst zu vollziehende Zinssenkungen zu, so wurde das Pfund Sterling in den rauen Wind der stockenden und kaum ausrechenbaren Brexit-Verhandlungen entlassen. Die Norges Bank hingegen erfreute ...

