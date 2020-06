Bei Leistungshalbleitern besteht zwischen niedrigerem Einschaltwiderstand RDS(on) und der Kurzschlussfestigkeit oft eine wechselseitige Beziehung, die bei SiC-MOSFETs für das Erreichen eines niedrigeren Einschaltwiderstands erforderlich ist. Die Effekte hat Rohm laut eigenen Aussagen verbessern können, was in einem um 40 Prozent reduzierten Einschaltwiderstand pro Flächeneinheit bei der 4. Generation an SiC-MOSFETs im Vergleich zum Vorgängermodell resultiert. Durch weitere Verbesserungen der proprietären Doppel-Trench-Struktur gelang dies ohne Einbußen bei der Kurzschlussfestigkeit. Darüber hinaus ...

