Es wurde bereits angekündigt, nun nimmt es Form an: BMW wird als Folge der Corona-Krise Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Die Ausbildung soll jedoch nicht betroffen sein. Autohersteller und Zulieferer verkündeten in den letzten Wochen nacheinander ihre Sparmaßnahmen - auch BMW bereitete auf einen Stellenabbau vor. 6.000 der weltweit 126.000 Jobs will der bayrische OEM abbauen, ohne betriebsbedingt Kündigungen auszusprechen. Nun hat man sich in München mit dem Betriebsrat auf ein Personalmaßnahmenpaket ...

