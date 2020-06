Eine Anekdote mit Rapid, Salzburg, Rapid-Partner Allianz und Red Bull (eh klar). So hat just Allianz-Fondsmanager Michael Molzar mit einem Foto von Red Bull Salzburg Star Rasmus Kristensen Rang 2 beim "Sportfoto des Jahres" belebt. Das haben wir im Börse Social Magazine als Foto des Monats gebracht (danke an Michael Molzar und die Agentur SEPA.Media für die Zur-Verfügung-Stellung ) und mit "Allianz verleiht Flügel" getitelt. Passt zum Bild und zum guten Fotojob. Respekt. Molzar wurde auch als Fondsmanager mehrfach ausgezeichnet. Siehe http://www.boerse-social.com/magazine (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)

Den vollständigen Artikel lesen ...