Die Corona-Pandemie hat die Finanzmärkte durcheinandergewirbelt wie kaum ein anderes Ereignis seit dem Ausbruch der großen Finanzkrise im Jahr 2008. Millionen von Menschen in Deutschland wurden in Kurzarbeit geschickt, in den USA schoss die Arbeitslosenquote in die Höhe und die Wirtschaftsindikatoren sind in den Keller gerauscht. Regierungen und Notenbanken in aller Welt versuchen, mit billigem Geld (oder sogar kostenlosem, man denke nur an die Konsumschecks in den USA) und anderen Interventionen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...