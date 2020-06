In dieser Reihe sind die Grundlagen und die spezifischen Anforderungen für verschiedene Ausrüstungsteile dargestellt. Die neue VDI 3805 Blatt 7 beschreibt das Hersteller- und EDV-System-unabhängige einheitliche Datenformat zur Bereitstellung der Katalogdaten für Ventilatoren auf Basis der Richtlinie VDI 3805 Blatt 1. Die Richtlinie wendet sich insbesondere an Betreiber von TGA, aber auch an deren Hersteller und an ausführende Firmen in Planung, Aufbau und Wartung im Zusammenhang mit Ventilatoren als Teilen der technischen Gebäudeausrüstung. Anwendungsbereich der VDI 3805 Blatt 7 ist der Austausch von Produktdaten in Planungsprozessen der TGA, sofern diese Ventilatoren oder deren Zubehör ...

