MANNHEIM, 19. Juni (WNM/ZEW/Gunter Grittmann) - Der Europäische Rat berät am Freitag die Vorschläge der Europäischen Kommission zum EU-Finanzrahmen und Corona-Aufbauplan "Next Generation EU". Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, zusätzliche Mittel im Umfang von 750 Milliarden Euro über europäische Anleihen zu finanzieren, um die Volkswirtschaften der EU in ihrer Erholung von der Corona-Rezession zu unterstützen. Strittig im Rat ist weniger der Umfang des Pakets, als seine Verteilung auf die Mitgliedstaaten ...

